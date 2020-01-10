طائرة تبحث عن 3 صيادين مفقودين فى مركب سبيد بوت بالبحر الاحمر

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تعليماته للهيئة العامة للبترول بخروج طائرة هيل للبحث عن صيادين مفقودين والعثور عليهم.



وقام المحافظ أمس بتوجيه جميع الجهات الرسمية للبحث عن المفقودين ، والتواصل الشخصى معهم لمتابعة الوضع لحظة بلحظة .



وتعمل الآن جميع الأجهزة المعنية لمسح البحر ومحاولة العثور على الصيادين بالتواصل مع الأجهزة الأمنية .



أكد المحافظ أنه على استعداد كامل و مستمر لتقديم كل ما هو مستطاع للحفاظ على سلامة أهالى محافظة البحر الأحمر ، ولن يألو جهدا فى ذلك ، وسوف يتم العمل بشتى السبل للعثور على الصيادين وعودتهم لذويهم سالمين.



وكانت شهدت سواحل مدينة الغردقة فقدان 3 بحاره على متن "سبيد بوب" مركب سريع وذلك خلال رحله صيد لهم فى عرض البحر حيث كان من المفترض دخولهم البر يوم الاثنين الماضى ولكن مازالوا حتى الآن فى عداد المفقودين.



تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارا بفقدان سبيد" يحمل 3 أشخاص ، بينهم ريس ومالك الـ"سبيد بوت" ويدعى ناجي وشريكه ويدعي، غريب، بالإضافة إلى نجل الريس ويدعى أحمد.



وذكر مصدر بحرى أن المركب مفقود من 4 ايام وربما يكون حدث به عطل مفاجئ وأنه كان من المفترض دخولهم يوم الاثنين إلا أنهم لم يعودوا فى الموعد المقرر لهم .