مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن القرى النموذجية في الوادي الجديد

القري النموذجية بالوادي الجديد, تعتبر نافذة عمرانية جديدة لجذب السكان حيث من المتوقع أن يتم بناء مجتمع عمراني جديد بكافة مراكز المحافظة ولكن علي عدة مراحل وذلك فى إطار خطة الدولة بالإهتمام والتوسع فى إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة وهو الامر الذى سوف يساهم بشكل كبير في تغيير خريطة التخطيط العمراني وزيادة القدرة التنافسية في القطاع العقاري في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المدن الجديدة بما يتماشى مع مدن الجيل الرابع وفي أسرع وقت لمنافسة أشهر المدن والعواصم العالمية.



وينشر موقع صدى البلد الإخبارى معلومات عن القرى النموذجية بالمحافظة , حيث انتهت محافظة الوادى الجديد من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القرى النموذجية بمدينة الخارجة، والتى تضم 3 قرى نموذجية تشمل كل قرية على منازل ريفية مطورة وأراضى زراعية جاهزة للاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتعاون مع جمعيات خيرية وبتمويل من البنوك الحكومية ضمن مبادرة بيتك – مصنعك – غيطك .



وجرى تنفيذ المشروع فى منطقة قرية عزبة طليب شمال مدينة الخارجة وجرى الانتهاء من تنفيذ أول 100 منزل ريفى وجرى طرح 90 منزلا آخر ضمن المرحلة الثانية، حيث يتسلم كل شاب منزل ريفى ملحق به حظيرة ماشية بها 3 رؤوس ماشية وأدوات وملحقات زراعية، كما يتم تسليم كل شاب 5 أفدنة أراض زراعية ضمن مشروع الظهير الزراعي على أن تكون الاولوية لأبناء محافظة الوادى الجديد فى المقام الأول.



وتضمنت القري النموذجية إنشاء كل منزل على مساحة 110 متر مربع مكونة من طابق واحد بنظام القباب كطراز معمارى يناسب الطبيعة الصحراوية لتفادي الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وتم طلائها باللون الأبيض ليعكس حرارة الشمس كما تم تجهيز كافة المرافق الحيوية بتلك المنازل لتتناسب مع طبيعة المشروع الزراعى للمنتفعين كما اشتملت القرى على مجمعات خدمية متكاملة ومنها السوق والمسجد والمدرسة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.



وأعلنت مديرية الاسكان, عن الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل سن المتقدم عن 25 عاما ولايزيد عن 50 عاما على أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بالوادى الجديد، مؤكدا على أن تقديم الطلبات سيكون بمقر مديرية الإسكان بمدينة الخارجة .



وأوضح بيان صادر من مديرية الإسكان، أن إجمالي المبلغ المطلوب للوحدة السكنية 252 ألف جنيه بمقدم 15% بواقع 37 ألفا و796 جنيها ويسدد الباقي علي 10 سنوات بفائدة بنكية وتشمل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية (خمسة أفدنة) 6250 جنيها سنويا بحق انتفاع وفترة سماح عام قبل السداد بزياده 5% سنويا وزراعة 25 % من الأراضي بأشجار النخيل، مؤكدا على أن المستندات المطلوبة هى صورة البطاقة الشخصية بجانب المؤهل الدراسي وقسيمة الزواج بالإضافة إلى شهادة مواليد الأبناء مرفق بها شهادة من التأمينات بانه غير مؤمن عليه .