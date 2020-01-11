AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن القرى النموذجية في الوادي الجديد

السبت 11/يناير/2020 - 05:26 ص
القري النموذجية في
القري النموذجية في الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
القري النموذجية بالوادي الجديد, تعتبر نافذة عمرانية جديدة لجذب السكان حيث من المتوقع أن يتم بناء مجتمع عمراني جديد بكافة مراكز المحافظة ولكن علي عدة مراحل وذلك فى إطار خطة الدولة بالإهتمام والتوسع فى إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة وهو الامر الذى سوف يساهم بشكل كبير في تغيير خريطة التخطيط العمراني وزيادة القدرة التنافسية في القطاع العقاري في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المدن الجديدة بما يتماشى مع مدن الجيل الرابع وفي أسرع وقت لمنافسة أشهر المدن والعواصم العالمية.

وينشر موقع صدى البلد الإخبارى معلومات عن القرى النموذجية بالمحافظة , حيث انتهت محافظة الوادى الجديد من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القرى النموذجية بمدينة الخارجة، والتى تضم 3 قرى نموذجية تشمل كل قرية على منازل ريفية مطورة وأراضى زراعية جاهزة للاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتعاون مع جمعيات خيرية وبتمويل من البنوك الحكومية ضمن مبادرة بيتك – مصنعك – غيطك .

وجرى تنفيذ المشروع فى منطقة قرية عزبة طليب شمال مدينة الخارجة وجرى الانتهاء من تنفيذ أول 100 منزل ريفى وجرى طرح 90 منزلا آخر ضمن المرحلة الثانية، حيث يتسلم كل شاب منزل ريفى ملحق به حظيرة ماشية بها 3 رؤوس ماشية وأدوات وملحقات زراعية، كما يتم تسليم كل شاب 5 أفدنة أراض زراعية ضمن مشروع الظهير الزراعي على أن تكون الاولوية لأبناء محافظة الوادى الجديد فى المقام الأول.

وتضمنت القري النموذجية إنشاء كل منزل على مساحة 110 متر مربع مكونة من طابق واحد بنظام القباب كطراز معمارى يناسب الطبيعة الصحراوية لتفادي الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وتم طلائها باللون الأبيض ليعكس حرارة الشمس كما تم تجهيز كافة المرافق الحيوية بتلك المنازل لتتناسب مع طبيعة المشروع الزراعى للمنتفعين كما اشتملت القرى على مجمعات خدمية متكاملة ومنها السوق والمسجد والمدرسة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأعلنت مديرية الاسكان, عن الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل سن المتقدم عن 25 عاما ولايزيد عن 50 عاما على أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بالوادى الجديد، مؤكدا على أن تقديم الطلبات سيكون بمقر مديرية الإسكان بمدينة الخارجة .

وأوضح بيان صادر من مديرية الإسكان، أن إجمالي المبلغ المطلوب للوحدة السكنية 252 ألف جنيه بمقدم 15% بواقع 37 ألفا و796 جنيها ويسدد الباقي علي 10 سنوات بفائدة بنكية وتشمل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية (خمسة أفدنة) 6250 جنيها سنويا بحق انتفاع وفترة سماح عام قبل السداد بزياده 5% سنويا وزراعة 25 % من الأراضي بأشجار النخيل، مؤكدا على أن المستندات المطلوبة هى صورة البطاقة الشخصية بجانب المؤهل الدراسي وقسيمة الزواج بالإضافة إلى شهادة مواليد الأبناء مرفق بها شهادة من التأمينات بانه غير مؤمن عليه .
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن القرى النموذجية في الوادي الجديد
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن القرى النموذجية في الوادي الجديد
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن القرى النموذجية في الوادي الجديد
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن القرى النموذجية في الوادي الجديد
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن القرى النموذجية في الوادي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القرية النموذجية .. مشروع جديد علي ارض الوادى الجديد لتوفير فرص عمل لابناء المحافظة

حياة كريمة ..تطوير 200 منزل بمدينة القصر فى الوادى الجديد

للتوسع العمراني.. إنشاء 8 قرى جديدة فى الوادى الجديد

تنفيذ 11 مشروعاً خدمياً بتكلفة 11.1 مليون جنيه بمركز الفرافرة

منح 10 أفدنة ومنزل مجانا لكل أسرة من خارج الوادي الجديد | المحافظ يوضح الحقيقة

ترشيحاتنا

لتحقيق السيولة المرورية.. أحمد موسى يرصد خطة توسعة طرق ومحاور مصر الجديدة.. الليلة

توجيه اتهام بالقتل العمد .. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أغرب سرقة.. شاب يخطف سيخ شاورما من مطعم لبناني ويهرب.. شاهد

ليس له أبناء.. من سيخلف السلطان قابوس حاكم عمان بعد وفاته؟

يعرضك لغضب الله ويلقيك في جهنم.. فعل نهى عنه النبي ويقع فيه الكثيرون

ريال مدريد وأتلتيكو .. مارتينيز حكما لنهائي السوبر الإسباني في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عادة نفعلها دائمًا.. حبة فشار كادت أن تتسبب في مقتل رجل

تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور

أغرب سرقة.. شاب يخطف سيخ شاورما من مطعم لبناني ويهرب.. شاهد