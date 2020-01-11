من صحراء ملغومة الي مدينة ساحرة.. 20 معلومة عن العلمين الجديدة بالساحل الشمالي

يعد مشروع مدينة العلمين أحد أهم المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة لتكون أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وإحدى مدن الجيل الرابع.



كما أن مشروع العلمين الجديدة يعد من المشروعات التي نجحت الدولة أن تبعث خلاله للعالم برسالة قوية ان مشروعات مصر تتحدي الألغام بعد تحويل ارضها من ارض مريضة تعاني الالغام الي مدينة ساحرة كنموذج للمدن الجديدة وذلك بعدما أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بمحافظة مطروح، مما انعكس على حجم المشروعات الكبرى التى أقيمت بها.



ونقدم للقارئ 20 معلومة عن مدينة العلمين الجديدة .



1- تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الاسكندرية – مطروح) .



2- أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وتتميز بضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.



3- تبلغ مساحة المدينة حوالي 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كيلو متر جنوب الشريط الساحلى.



4- مخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة لتكون جاذبة للسكان طوال العام وليس اشهر الصيف فقط.



5- يتميز موقع مدينة العلمين الجديدة بإطلالته المميزة على البحر المتوسط بمسافة تمتد إلى 14 كم.



6- ويهدف مشروع مدينة العلمين الجديدة إلى التغلب على التكدس السكانى فى مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالى كوجهة سكنية فضلًا عن جذبها للسياحة طوال السنة.



7- تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية.

تقع الشريحة السياحية الاستثمارية الأولى على ساحل البحر المتوسط والشريحة الاستثمارية الثانية جنوب طريق اسكندرية مطروح الدولى أما الشريحة الثالثة فهي المنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.



8- تنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط بإنشاء أول محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100،000 لتر مياه يوميًا وناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة.

محطة أوراسكوليا للصرف والتحلية.

مشروع زراعة محاصيل مثل النخل والزيتون والرمان.



9- لخدمة المدينة الجديدة تم تمهيد الطريق الساحلي بدايةً من قرية سيدي عبد الرحمن إلى وادي النطرون.



10- تبدأ حدود مدينة العلمين الجديدة من طريق وادى النطرون إلى مدينة الضبعة.



11- تحتوي المدينة على كورنيش عالمى بطول الشاطئ كما يوجد بها ممشى سياحي بطول 18 كيلو متر

ومشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجز.



12- سيتم تحويل طريق اسكندرية مطروح الدولى بدايةً من الكيلو 93 إلى تقاطع وادي النطرون العلمين ليكون مدخل لمدينة العلمين بطول 33 كيلو.



13- تم تقسيم مدينة العلمين الجديدة الي قطاع سكني يحتوي على 10 آلاف وحدة سكنية.

قطاع ساحلي مكون من:

حى الفنادق – مركز المدينة – الحى السكنى المميز – مركز المؤتمرات – حى حدائق العلمين – مرسى الفنارة – المنطقة الترفيهية – منتجع خاص – مركز ثقافى – إسكان سياحى – حي مساكن البحيرة – أرض المعارض.

منطقة أثرية مكونة من:

متحف مفتوح – منتزه دولى – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء.

قطاع حضري مكون من :

جامعة – مركز خدمات إقليمية.

مركز سياحى عالمى على نسبة بناء 20%.

8 منصات منفصلة تطل على البحر.

أبراج على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 متر.



14- يوجد تنوع في الوحدات السكنية المتاحة

ما بين شقق اسكان اجتماعى وشقق اسكان متميز عددها 5,000 وحدة فى المرحلة الأولى.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعى 87 متر مجهزة على أعلى مستوى أما شقق الإسكان المتميز فتبلغ مساحتها 95 متر. وتعتبر أسعار مدينة العلمين الجديدة مناسبة لكافة الفئات

وتتوفر أيضا 15،500 غرفة فندقية على مساحة 296 فدان.



15- تضم المدينة جميع المراكز الخدمية والترفيهية متمثلة فى:

بحيرة العلمين.

معارض.

ملاهى.

منافذ بيع.

حى الفنادق و ميدتاون.

مركز ثقافى.

دار اوبرا.نوادي رياضية مراكز تجارية



16 .يتم حاليا تنفيذ مكتبة العلمين بحجم مكتبة الإسكندرية.



17- يتم ايضا تنفيذ منتزه دولى ومسجد ضخم وكنيسة ضخمة.

والاهتمام بمقابر الحرب العالمية.



18- جاري الانتهاء من إنشاء جامعة العلمين الجديدة علي مساحة 104 فدان وهي جامعة أهلية تقام داخل مدينة العلمين الجديدة، بالتعاون بين وزارتي الإسكان، والتعليم العالي .

ويبلغ حجم استثمارات الجامعة 2.6، مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تستوعب جامعة العلمين الجديدة نحو 25 ألف طالب.



19- سيتم تنفيذ مدينة تراثية على مساحة 259 فدان.ومركز طبى عالمى بمساحة 44 فدان.و مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال المؤتمرات الكبري.



20- تم تجهيز مقر للحكومة للعمل خلال موسم الصيف.وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة فى ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر.