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محافظات

لكل اسم حكاية| تاريخ قصر طبيب الملك فاروق الأثرى بطوخ.. من مبنى ثقافي إلى مكان مهجور

السبت 11/يناير/2020 - 05:45 ص
قصر طبيب الملك فاروق
قصر طبيب الملك فاروق
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إبراهيم الهوارى
قصر الدكتور محمد حامد محمود باشا من المناطق الأثرية والتاريخية بمحافظة القليوبية ورغم موقع الفصر على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الذى يسير عليه معظم المسئولين يوميا سواء كان محافظ او سكرتير عام او حتى رئيس مدينة الا انه لم يفكر أحد فى استغلاله واكتفت المحافظة فقط بتخصيص اثنين من العمال واحد الموظفين لمتابعة شئونه رغم انه مغلق باستمرار فى اهدار لقيمته التاريخية.

وعن تاريخ صاحب القصر فهو الدكتور محمد حامد محمود باشا طبيب الملك فاروق الذي تم بيعه لأحد رجال الأعمال ثم قام بمنحه لمحافظة القليوبية وتم تحرير عقد تنازل قبل ثورة يناير وبالتحديد فى يوم 12 – 12 – 2007 بين رجل الأعمال والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق وذلك حتى تتولى المحافظة التصرف فى المكان لقيمته التاريخيه لذلك فالمحافظة أولى به وبتطويره.

ويقع القصر على مساحة 1691 متر مربع ومكون من طابقين وطابق خدمات ويقع مباشرة على الطريق الزراعى السريع فى زمام قرية السفاينة بمركز طوخ وعقب تحرير العقد أعلن المستشار عدلى حسين بتخصيص المكان ليكون مركزا ثقافيا للمحافظة ويتم من خلاله تنظيم اللقاءات الثقافة المختلفة الا انه بعد ذلك تم غلق المكان وهجره عقب ثوزرة 25 يناير.

من جانبه قال محمد عباس أحد أهالي المنطقة أن لم يسمع عن أثرية المكان فالمكان به موظفان منذ سنوات يجلسان به ساعتين ويغلقانه والجميع يعرف أنه فيلا لرجل أعمال وهبها للمحافظة فقط مشيرا إلى أن رجل الأعمال الذي تبرع به رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة رده إليه مرة أخرى.

فيما أكد مصدر بمديرية الإسكان بالقليوبية أن المكان مرتبط بقيمة تاريخية وقد أرسلت وزارة الآثار لجنة فنية عام ٢٠١٢م للمطالبة بضم المبنى لأحد الأماكن التاريخية والأثرية التي تهتم بها المحافظة وتم تقديم للمحافظين دون اى شيئ.

فى سياق متصل قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية بجولة تفقدية للقصر والمخصص كمبني ثقافى تابع للمحافظة حيث قام المحافظ بتفقدها بالكامل.

وشدد محافظ القليوبية على سرعة إستغلال المبني خلال الفترة المقبلة للنفع العام حيث يعد المبنى ذات طابع معماري متميز.

كما تفقد المحافظ بورصة الدواجن الرئيسية علي الطريق الزراعي حيث استمع المحافظ إلى المشكلات التي يعاني منها المشروع من الرئيس التنفيذي له والتي تكمن في إيجاد نقطة أمنية بالبورصة وزيادة المبالغ المالية المحصلة من التجار في الكارتة حيث يعمل المشروع بلائحة قديمة جدا لا تفي باحتياجات المشروع مما يعرض المشروع للخسارة المستمرة .

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