جنرال المدفعية الذهبي.. ماذا تعرف عن اللواء عبد التواب هديب ابن بني سويف؟

ولد عبدالفتاح هديب في الثاث من يناير عام 1917 بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر "بوش "حينذاك " بمحافظة بني سويف. متزوج وله ابن وبنتان.



حصل "هديب " على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية 1939عام ، ماجستير علوم عسكرية من كلية القادة والأركان 1954، دراسات عليا بأكاديمية فرونزه بالاتحاد السوفيتي 1957، دراسات عليا من أكاديمية ناصر العسكرية 1967. شغل وظيفة ملازم ثاني في سلاح المدفعية 1939، ثم تدرج في وظائف الجيش حتى مدير مدفعية القوات المسلحة 1968، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة 1970.



ففي الثامن من سبتمبر 1968 اتخذ اللواء عبد التواب هديب مدير المدفعية في ذلك الوقت، أحد أعظم قرارات حرب الاستنزاف بتوجيهات من الرئيس جمال عبد الناصر، بتنفيذ قصفة نيران مركزة قوية ضد جميع الأهداف المعادية على طول مواجهة قناة السويس، كانت ملحمة كتب سطورها اللواء هديب ورجال المدفعية بالتخطيط والتحضير الجيد والسرية في التنفيذ.



وخلال دفع بعض الكمائن المصرية لاصطياد الدبابات والمركبات المدرعة الإسرائيلية فى السادس والعشرين من أكتوبر 1968، ساهمت المدفعية بقصف شديد لستر أعمال القتال والتى نتج عنها 49 فردًا من العدو ما بين قتيلا وجريحا.



وفى الثامن من مارس 1969 خطط اللواء هديب لتدمير الجزء الأكبر من خط بارليف وأذاق الإسرائيليين الأمرين بعد قصف شديد استمر لمدة خمس ساعات متواصلة أرهق العدو وشتت قوتهم وتفكيرهم .



بعدها بيوم واحد وبخطواته الواثقة الهادئة كان الفريق عبد المنعم رياض على الجبهة برفقة اللواء عبد التواب هديب للاطمئنان على الجنود وسير أعمال القتال مع العدو، فقصف العدو الموقع فاستشهد الفريق وأصاب اللواء عبد التواب هديب بإصابات طفيفة.



جمع اللواء " هديب" فى قصفه للعدو جميع الخبرات التي جناها منذ تخرجه من الكلية الحربية برتبة الملازم ثانى عام 1939 وانضمامه إلى سلاح المدفعية، كان دفعة وصديق جمال عبد الناصر ورفيق دربه في حركة الضباط الأحرار، وأحد من كان له دور بارز فى ثورة 23 يوليو حيث أوكل إليه منع تدخل القوات البريطانية المتمركزة فى منطقة قناة السويس فى الأحداث.



ملامح وجهه تعكس صبرا وجلدا وحبا لوطنه، ولا عجب فقد ولد لعائلة "هديب " المرموقة بمحافظة بنى سويف، وظهرت تلك السمات جليا فى حرب فلسطين حيث كان رئيس عمليات كتيبة مدفعية، فصمد مع رجاله أكثر من عام فى حصار اليهود للقوات المصرية بقرية الفالوجا، كما تم إيفاده لبعثة إلى الاتحاد السوفيتي والتحق بكلية أركان حرب عام 1953 كما سافر إلى بعثة تدريبية بدولة اليونان عام 1954، والتحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.



كان ممن كتب عليهم القدر أن يكونوا رجال يوجهون دفة التاريخ، ويصدون عن وطنهم الغزاة والطامعين، حيث اندلع العدوان الثلاثي وهو في قلب الأحداث وكان له مواقف بطولية في التصدي للقوات المعتدية، حيث شغل منصب قائد مدفعية الفرقة الرابعة المدرعة فى تلك الفترة العصيبة، ثم قائدًا لمدفعية المنطقة الشرقية، فملحقًا عسكريًا فى بريطانيا والعراق ثم عاد إلى مصر فى نهاية 1966 وتم تعيينه رئيس أركان المنطقة الشرقية.



ولكفاءته وخبراته شاءت الأقدار أن يتم اختياره مدير لسلاح المدفعية عام 1968 فى فترة حالكة من تاريخ مصر، وألقى على عاتقه مسئولية إعادة البناء لسلاح المدفعية وأيضًا مسئولية إعادة بناء التسليح بالقوات المسلحة حيث كانت هيئة التسليح للقوات المسلحة تتبع إدارة المدفعية.



مؤلفاته وتكريمه

من مؤلفاته: المدفعية المضادة للدبابات 1942، المدفعية المدرعة 1955، القيادة بالاشتراك مع الدكتور السيد زكي 1955. حضر ورأس الوفود المصرية في عدة اجتماعات في مصر والدول العربية.



حصل على ميدالية فلسطين 1948، وعدد من أنواط الشجاعة من الدرجة الأولى 1948، نوط الواجب من الدرجة الأولى 1962، النجمة العسكرية 1970، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة 1975، وسام عمان من السلطان قابوس 1976، وسام المكسيك من رئيس المكسيك 1976، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1977.



عُين بعد ذلك اللواء عبدالتواب هديب محافظًا لبورسعيد فى الفترة من 1971 حتى 1974 وكان يرتدى الزي العسكري حتى انتهاء معركة أكتوبر المجيدة وكان أهل بورسعيد يطلقون عليه "الفارس المصري الأصيل" ثم تم تكليفه ليصبح محافظًا للإسكندرية فى الفترة من 1974 حتى 1978، ولكن تشاء الأقدار أن يختاره الموت حيث توفى اللواء عبد التواب هديب في عام 2003 بعد مسيرة عطاء طويلة فى خدمة القوات المسلحة والوطن منذ مولده فى 3 يناير 1917 بالشناوية مركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

