لكل اسم حكاية.. تعرف علي مسجد اللمطي بالمنيا.. 838 سنة من التراث

يقع مسجد اللمطى على كورنيش النيل بمدينة المنيا وتطل واجهته الغربية على شارع الحريه ،تم إنشاء المسجد عام 578 هجرية 1182 ميلادية أواخر العصر الفاطمي اي منذ 838 سنة وينسب إلى الأمير أبو اللمطى .



ويحتوي المسجد على مرسوم إعفاء ضريبي يرجع إلى عصر السلطان أبو سعيد جقمق مؤرخ بعام 843هجرى 1439 ميلادى .



المسجد عبارة عن صحن أوسط مكشوف يحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة ثم المحراب ويقع في الركن الجنوبى الشرقى



بالإضافة إلى المنبر المصنوع من الخشب ونفذت زخارفه الهندسية من خشب الخرط، وفى وسط المسجد تقع دكة المبلغ محموله على أعمدة ومرتكزة على عروق من الخشب، والمئذنه تتكون من طابقين مربع ثم مثمن وتنتهى من أعلى بقبه على الطراز العثمانى.