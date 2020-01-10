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فن

الله لا يسامحكم يتّمتم ولديه| رسالة موجعة لـ زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:12 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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سعيد فراج
وجهت فاطمة الموسى زوجة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي مات قتيلا في فيلا الفنانة نانسي عجرم برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة مؤثرة بعد مقتل زوجها.

وقالت زوجة الشاب السوري القتيل «أنا فاطمة الموسى زوجة المغدور محمد الموسى .. أم يتيمين حسن وجواد .. أنا بحمل مقتل زوجي إلى فادي الهاشم وزوجته بوصل صوتي للعالم كله .. دم زوجي برقبتكن .. حسبي الله ونعم الوكيل .. الله لا يسامحكن».

من جهة أخرى اصدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.

وأشارت الدلائل في التقرير إلى أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث إن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) في قضية قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلته، وبررت نانسي وزوجها قتل هذا الشاب، لأنه لص تسلل للفيلا لسرقة محتوياتها وتهجم على غرفة بنات الفنانة اللبنانية.
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