17 عقوبة اقتصادية | الولايات المتحدة الامريكية تكشر عن أنيابها لـ طهران

بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي لوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، ووزير الخارجية مايك بومبيو، كشرت فيه الولايات المتحدة عن أنيابها لـ طهران؛ حيث كشف بومبيو عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيرانية.



وأضاف بومبيو: "كانت لدينا معلومات محددة عن تهديدات وشيكة على السفارات الأمريكية والأهداف العسكرية الأمريكية.. لم نكن نعرف التوقيت الدقيق لها".



وأضاف: نعتقد أن صاروخا إيرانيا على الأرجح أسقط الطائرة الأوكرانية ولا شك في أن إيران كانت تنوي قتل جنود أميركيين في الهجوم الصاروخي.



وكشف وزير الخزانة الأمريكية منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات اقتصادية (17 عقوبة ) جديدة على طهران تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والمنسوجات والتعدين وقطاعات أخرى.



وأشار منوتشين إلى فرض عقوبات على شخصيات إيرانية كبيرة على صلة بالهجوم على القواعد الأمريكية في العراق.



وأوضح وزير الخزانة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي أن أميركا تفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب الهجوم على القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة.