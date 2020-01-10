هل كثرة الخسوف من علامات يوم القيامة

فتاوى تشغل الأذهان.. كيفية صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر.. علي جمعة: الإنسان لا يعلم ماذا كُتب عليه.. ومُطالب بالسعي لتحقيق أحلامه.. وشوقي علام يجيب عن حكم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم