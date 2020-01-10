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أخبار العالم

أول رد من إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:22 م
ايران تقول إن العقوبات
ايران تقول إن العقوبات الأمريكية الجديدة غير مؤثرة
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رحيم يسري
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن العقوبات الأمريكية الجديدة "غير مؤثرة"، وفقا لقناة "العربية".

يأني ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على شخصيات إيرانية على صلة بالهجوم الأخير على قاعدتين أمريكيتين في العراق، إضافة إلى قطاعات إيرانية أخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة ستيفن منوشين، إن هدف واشنطن منع إيران من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متهمين بزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة امتلكت معلومات محددة عن هجمات إيرانية مرتقبة ضد أهداف أميركية، موضحا أنه على إيران الاختيار بين رفاهية شعبها وبين تمويل حزب الله وسائر الميليشيات.

وأوضح بومبيو أن العقوبات الجديدة ستشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذين انخرطوا في قتل المحتجين، مؤكدا أنها تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية"، مضيفا أن العقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين كبار بسبب أنشطتهم الإرهابية.
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