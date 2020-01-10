مملكة داخل جمهورية.. قصة كفاح فارسكور دمياط وملكها ضد الانجليز

أظهرت مصر العديد من العجائب والمعجزات في كفاحها المستمر ضد الاحتلال خاصة الإنجليزي، الذي مكث قرابة الـ70 عاما لكنه خرج في النهاية كغيره بفضل تحالف المصريين وثورتهم ضدهم، التي انتشرت في العديد من القرى والمدن على مستوى المحافظات، وحولتها إلى ممالك مستقلة بذاتها ومن أبرزها مملكة فارسكور.



وتعد فارسكور أحد المراكز الكبرى وثاني أقدم وأكبر مركز من حيث عدد القرى التابعة في محافظة دمياط، وهي مدينة من مدن التاريخ المصري القديم؛ حيث تتواجد بها بعض المعالم الأثرية، منها جامع الحديدي، وهو من أقدم المساجد في مصر.



بدأت شرارة الثورة داخل مملكة فارسكور في الأحد 9 مارس 1919 عندما اندلعت المظاهرات في كل أنحاء مصر، احتجاجا على ما جرى في 8 مارس، وهو اعتقال أربعة من قادة الوفد المصري ونفيهم إلى مالطة، فكان الأحد يوما مشتعلا بمئات المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على ما حدث لسعد ورفاقه وواصلوا الاحتجاج حتى ثورة 1919 وما تلاها من أحداث.



انفصلت مدينة فارسكور بعد ذلك عن التاج الملكي المصري خلال حكم السلطان فؤاد لمصر والذى تحول لقبه لملك بمقتضى تصريح 28 فبراير لمصر في مارس 1919، حيث أعلنت فارسكور مملكة مستقلة وتوج حافظ دنيا ملكًا عليها والتف أهالي فارسكور ودمياط حول حافظ دنيا ووقفوا بجانبه ضد الانجليز ونادوا به حاكما على شمال الدلتا، فاستولى على المركز والأسلحة وقطار محمل بالذخائر والمواد الغذائية للإنجليز و استطاع ملك فارسكور المتوج بحكمة كبيرة أن يدير شؤون مملكته و يشكل مجلسا وزاريا يشمل وزارة الداخلية والحربية كما أنشأ وزارة اسمها قطع المواصلات و الطرق.



تدين مملكة فارسكور بالفضل لمؤسسها حافظ دنيا، الذي اضطر لبيع جميع ممتلكاته للإنفاق على العمل الوطني، حتى دفع الزعيم المصري سعد زغلول 50 جنيهًا لمساعدة ابنه على استكمال تعليمه، وأصبح الابن فيما بعد العالم محمود حافظ أول مصري يدرس علم الحشرات.



في النهاية تم القبض علي حافظ دنيا في حادث فريد لشعب حر، حيث انتهى الأمر بأن ارشد عنه زوج شقيقته فوقع فى قبضة الانجليز وعندما احاطت دبابات الانجليز بمنزله رفض أن يقبض عليه ضابط برتبة بسيطة، ولكنه طلب أن يأتي إليه القائد الإنجليزي، واقتيد إلى المنصورة وصدر ضده حكم بالإعدام و تم العفو عنه ومن معه.