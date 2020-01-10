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رياضة

هدفان في 5 دقائق بقمة النصر والاتحاد بـ الدوري السعودي.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أحرز فريقا النصر والاتحاد، هدفين فى غضون 5 دقائق فقط، من انطلاق الشوط الثانى من قمة الجولة الرابعة عشره بالدورى السعودى.

ووضع بيتروس ماثيوس الهدف الأول للنصر والمباراة فى الدقيقة السابعة والأربعين من زمن الشوط الثانى، ثم تعادل روماريو ريكاردو دا سيلفا فى الدقيقة الخمسين للاتحاد.

ويحتل نادي النصر صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما اتحاد جدة بالمركز الثالث عشر ومعه 13 نقطة.

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