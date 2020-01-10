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ثقافة

فوز الكاتب محمد المصرى بجائزة ساويرس في السيناريو

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، فوز الكاتب محمد المصرى عن سيناريو فيلم «ويذهب لأجل الضال»، بأفضل سيناريو سينمائى عمل أول، وقدمها السيناريست بشير الديك مقرر لجنة التحكيم، والمخرج داوود عبد السيد، وحصول كل من الكاتب أشرف رياض عن سينايو فيلم «إحنا مين»، والكاتبة مافى ماهر عن سيناريو فيلم «وصال»، ومحمد مهاود عن سيناريو فيلم «طريق البحر»، ودنيا ناصر عن سيناريو فيلم «هابى بيرز داى»، شهادات تقدير.

وتكونت لجنة تحكيم جائزة أفضل سيناريو من كل من المخرج بسام راضي، والسيناريست بشير الديك، والمونتيرة دينا فاروق، والمخرجة ماجي مورجان، والكاتبة تغريد العصفوري.

ويشهد حفل توزيع الجوائز في الدورة الخامسة عشرة والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، حضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.
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