الحرائق اليوم.. اندلاع حريق فى 15 فدان مانجو ورمان بـ أسيوط.. وإصابة أسرة بالاختناق بسبب حرق أخشاب للتدفئة بالغربية

الحرائق اليوم

- 15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور

- إصابة أسرة بالاختناق بسبب حرق أخشاب للتدفئة بالغربية

- انتداب المعمل الجنائي .. إصابة 7 نزلاء في حريق مركز لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

- السيطرة على حريق نشب بمخزن قش أرز بقرية شنبارة الميمونة بالشرقية

- ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع كرتون بشبرا الخيمة وحصر الخسائر والتلفيات

- حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة









شهد اليوم الجمعة وقوع العديد من الحرائق فى عدد من المحافظات المختلفة، منها محافظات الشرقية واسيوط والشرقية والاسماعيلية، إلا أن قوات الحماية المدنية نجحت فى إخمادها فى الوقت الذى تشهده البلاد من تزايد شدة الرياح بتلك المحافظات بسبب الطقس المنخفض، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الحرائق.





فتمكنت قوات الحماية المدنية ومجلس مدينة ساحل سليم من إخماد حريق اندلع في 15 فدان مانجو ورمان بقرية المطمر.





تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة ساحل سليم في أسيوط إخطارا من أهالي قرية المطمر باندلاع حريق هائل بمزرعة مانجو ورمان بمنطقة الأربعين.





على الفور انتقل أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل وعاشور عبد العال نائب رئيس المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة وتبين من الفحص أن الحريق اندلع في مزرعة مانجو ورمان على مساحة 15 فدانا وتمكنت من إخماد الحريق.





وشهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية تعرض أسرة كاملة للاختناق، بعد قيامهم بمحاولة تدفئة المكان بواسطة حرق الأخشاب وتم نقلهم إلي طوارئ مستشفى زفتى العام.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مستشفى العام بزفتى بوصول حالات اختناق ناتجة عن تصاعد الأدخنة بمسكن أسرة كانت تحاول التغلب على برودة الجو ،عن طريق تدفئة المكان ببعض الأخشاب، وثم إدخالها لمكان النوم لتدفئتهم إلا أن النعاس قد غلبهم قبل إخراجها من المنزل.





كما تصاعدت سحابة الدخان أدت إلى إصابة بحالة اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتى طلبت تحريات المباحث.





ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، فى السيطرة على حريق نشب بمخزن قش أرز بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحرير محضر بالواقعة.





فيما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن قش أرز بقرية شنبارة الميمونة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.





وعلي الفور دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.





بالفحص تبين أن الحريق نشب بمحتويات قش الأرز الموجود بالمخزن دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة دون خسائر بشرية أو إصابات.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وملابساته وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمساكن إسكو.





وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.





وتبين من المعاينة احتراق محتويات الشقة بأكملها ورجحت أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتولت النيابة التحقيق.





وبدأت نيابة شبرا الخيمة التحقيق فى واقعة نشوب حريق مصنع كرتون بشارع نادى البلاستيك، حيث أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة اشتراطات السلامة والتراخيص الخاصة بالمصنع.





كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المصنع المحترق ومدى تأثر المباني والمنشآت المجاورة من اندلاع الحريق.





وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع كارتون بشارع نادي البلاستيك بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.





وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





وأمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص ومعاينة مركز لعلاج الإدمان وتقويم السلوك بمنطقة كسفريت في فايد لمعرفة أسبابَ وقوع حريق داخل المركز مما أدى إلى إصابة 7 من نزلاء المركز بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بأنحاء متفرقة بالجسم، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين حين تماثلهم للشفاء.





وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية إلى أن حريقا نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة داخل مركز لعلاج الإدمان والتقويم السلوكي، واشتعلت النيران داخل المركز مما أدى إلى إصابة 7 نزلاء تتراوح أعمارهم ما بين 29 عاما إلى 35 عاما من محافظتي الإسماعيلية والسويس بحروق بالوجه والأقدام والصدر والبطن من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.





كان اللواء جمال الغزالى مدير أمن الإسماعيلية تلقى بلاغا من مساعده اللواء محمود عاشور بنشوب حريق ضخم فى إحدى الفيلات التابعة لدار لعلاج الإدمان فجر الجمعة، وعلى الفور كلف مسئولى أجهزة الدفاع المدنى بالتوجه إلى مقر الفيلا والسيطرة على الحريق الذى أدى إلى احتراق محتويات الدار والقاعة الرئيسية به، وأسفر عن إصابة 7 من النزلاء بإصابات بالغة.



