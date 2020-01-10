AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الفندي وخميس يفوزان بالمركز الثاني في جائزة ساويرس للمجموعة القصصية

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
حصد الكاتب محمد عثمان الفندي، عن مجموعة " أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية، المركز الثاني مناصفة مع الكاتبة هبة خميس عن مجموعة "زار"، بجائزة ساويرس الثقافية بدورتها الحالية فرع المجموعة القصصية.

وكانت بدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه.

ويجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين.

وحضر الحفل الفنانة بشرى، والمهندس نجيب ساويرس، الفنانين طارق لطفى ومحمد فراج، حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية فى دورتها ال١٥ بدار الأوبرا المصرية، و عدد من الكتاب وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الخامسة عشرة، والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.
Advertisements

ترشيحاتنا

أب وأم يعذبان طفليهما أشد عذاب.. والسبب طلب الطعام

للمتزوجين .. هذا هو تأثير الجو البارد على العلاقة الجنسية

إيران تكشف سبب تحطم الطائرة الأوكرانية في هذا الموعد

حاجة عار والله.. صورة نادرة لـ شيتوس مع حازم إمام وإينو وأسامة حسنى وأوسا

عندما رفض الجيش التركي تدخل أردوغان في سوريا .. وثائق سرية

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور