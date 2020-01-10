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أخبار البلد

العربي للأمن المائي: ربط نهر الكونغو بالنيل يوفر لمصر 35 مليار متر مكعب

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:00 م
نهر الكونغو
نهر الكونغو
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جمال صلاح الدين
أكد الدكتور أشرف عمران رئيس المركز العربى للأمن المائى والغذائى، أن ربط نهر الكونغو بشريان نهر النيل سوف يضيف لمياه مصر ما يقرب من 35 مليار متر مكعب، لافتا إلى أنه الحل الأمثل للقضاء على مشاكل نقص المياه فى مصر بالنسبة للزراعة وتوفيرها للمشروعات الزراعية العملاقة .

وقال عمران خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن ميزة زيادة المياه فى نهر النيل سوف تخلق لمصر فرصة كبيرة لزراعة ما يقرب من 3 ملايين فدان حول بحيرة ناصر كزراعات أورجانك تدر على مصر المليارات من العملة الصعبة.

وأوضح عمران، أنه يمكن لمصر الاستفادة من المياه المتدفقة من نهر الكونغو فى إقامة المشروعات الزراعية العملاقة والتوسع فيها إضافة إلى توفير المياه لاستصلاح الأراضى ومشروعات الصوب الزراعية، إلى جانب التوسع فى تنمية الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية والتى تحتاج لمورد مياه نقى وثابت.

وأضاف ان نقص الموارد المائية لن يكون عقبة أمام مصر بعد إقامة مشروع ربط نهر الكونغو ، بالنسبة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والأرز الى جانب زراعات القطن والقصب والنباتات الطبية.
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