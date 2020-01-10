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رياضة

بعد تعادل النصر .. تعرف على جدول ترتيب الدورى السعودى

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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عمر سلامة
لا يزال نادي النصر يعتلي صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة وذلك حتى بعد تعادله مع اتحاد جدة 1-1 اليوم الجمعة.

وكانت الجولة الرابعة عشر قد انطلقت مساء أمس الخميس بتعادل العدالة مع الفيحاء بهدف لمثله في المباراة القوية التي جمعتهما.

واستكملت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ14 حيثُ فاز الشباب على الحزم بهدف نظيف سجله الوافد الجديد ماكيتي ديوب.

بينما تمكن التعاون من خطف فوز قاتل أمام الفتح بهدفين مقابل هدف حيثُ سجل الثنائية اللاعب البوروندي سيدريك أميسي بالدقيقتين “21 و94”.

بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله كلاسيكو الجولة بين النصر والاتحاد حيثُ سجل بيتروس الهدف الأول وتعادل رومارينيو دا سيلفا للعميد سريعًا.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم
1- النصر: 30 نقطة

2- الهلال: 27 نقطة

3- التعاون: 25 نقطة

4- الوحدة: 24 نقطة

5- الأهلي: 23 نقطة

6- أبها: 23 نقطة

7- الرائد: 23 نقطة

8- الشباب: 21 نقطة

9- الفيصلي: 20 نقطة

10- الفيحاء: 17 نقطة

11- الاتفاق: 16 نقطة

12- الحزم: 15 نقطة

13- الاتحاد: 14 نقطة

14- الفتح: 9 نقاط

15- العدالة: 9 نقاط

16- ضمك: 7 نقاط
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