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رياضة

زيزو بديلا .. الزمالك يواصل التقدم أمام زيسكو بهدف بعد 75 دقيقة .. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:35 م
زيزو
زيزو
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يسرى غازى
سيطر فريق الزمالك على لقاء زيسكو الزامبي وواصل تقدمه بهدف أحرزه أشرف بنشرقي بعد مرور 75 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

بدأت مجريات الشوط الثاني بمحاولات زملكاوية للبحث عن ثاني أهداف الفارس الابيض وحصل محمد أوناجم على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 46.

فى الدقيقة 50 تعرض طارق حامد إلى إصطدام قوي بأحد لاعبى زيسكو الزامبي في القدم وخرج للعلاج ونجح فى الدقيقة 52 محمد أبوجبل حارس الزمالك فى التصدي لإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء.

أرسل فى الدقيقة 53 أشرف بنشرقي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل مصطفى محمد فى ترجمتها إلى رأسية فى مرمى الفريق الزامبي وتسبب حازم إمام فى الدقيقة 55 بإهدار إحدى الكرات الخطيرة أمام منطقة الجزاء للفريق المانفس.

تعرض محمد عبدالشافي فى الدقيقة 57 إلى إصابة قوية بعدما تلقى كرة طويلة من محمود حمدي الونش فشل فى اللحاق بها وسقط على الأرض وتم نقله إلى خارج الملعب من أجل تلقي العلاج.

وتلقى فى الدقيقة 61 محمد أوناجم عرقلة من أحد لاعبى المنافس وحصل على ركلبة حرة ولجأ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو بدلا من يوسف أوباما وفى الدقيقة 63 سدد محمد أوناجم قذيفة صاروخية تصدى لها الحارس الزامبي بصعوبة.

ومرر حازم إمام كرة عرضية فى الدقيقة 67 داخل منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه قوية تمر إلى جوار مرمى الحارس الزامبي وسدد مصطفى محمد كرة قوية فى الدقيقة 70 من خارج منطقة الجزاء تمر إلى ضربة ركنية.



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