11 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما هي نصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد ١١ يناير.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



وإذا كنت مولودا في يوم 11 يناير فإن ذلك يعني أنك عاطفي وملهم، ولديك موهبة تحليلية ثاقبة.. أنت أيضا محب للسفر ولاكتشاف العالم من حولك. كما أنك شغوف بالبحث والدراسة، لكنك حساس ومتقلب المزاج.



نصيحة: هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.