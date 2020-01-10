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أخبار العالم

امر محزن.. ترامب يعلق على انفصال الأمير هاري وميجان ماركل عن العائلة الملكية

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:55 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار الأمير البريطاني هاري، وزوجته، ميجان ماركل، بالتخلي عن صفتهما الملكية أمر "محزن".

وخلال مقابلة مع "فوكس نيوز" سئل ترامب عما إذا كان لديه أي نصيحة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة بداخل العائلة الملكية البريطانية، فرد الرئيس الأمريكي قائلا "أعتقد أنه أمر محزن.. فهي تبدو إمرأة عظيمة" في إشارة إلى الملكة إليزابيث.

وتابع قائلا "هي لم ترتكب أي خطأ، أعني أن وقتها لا تشوبه شائبة".

وبشأن ضرورة عودة الأمير هاري وزوجته للعائلة الملكية، قال ترامب إنه لا يريد أن يخوض في الأمر برمته، وأردف "'أنا فقط أحترم هذه الملكة.. لا أعتقد أن هذا يجب أن يحدث لها".

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في بيان مشترك، الأربعاء أنهما سيعملان ليصبحا "مستقلين ماديا"، وبموجب هذا القرار، يتخلى هاري وزوجته عن لقب دوق ودوقة ساسيكس، بعدما شكلت علاقتهما العاطفية محور اهتمام وسائل الإعلام البريطانية والعالمية.

فيما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية، طلبت تشكيل فريق عمل لبحث قرار الأمير هاري وزوجته، حيث طلبت الملكة من الموظفين لديها العمل مع "دوق ودوقة ساسكس" لإيجاد حل عملي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أعلنا أنهما سيتخليان عن صفتهما كأعضاء في العائلة الملكية.
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