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حوادث

عاطل يطعن زوجة والده ويسرق مصوغاتها الذهبية ببولاق الدكرور

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:52 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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ندى حمودة - أحمد مهدي
سدد عاطل طعنة لزوجة أبيه ويستولى على مصوغاتها الذهبية وفر هاربا تاركا المجني عليها تصارع الموت حتى أنقذها الجيران ونقلوها للمستشفى.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من مستشفي بولاق الدكرور بوصول ربة منزل مصابة بطعنة نافذة وتم تقديم العلاج لها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور لمسرح إصابة المجني عليها وتبين أن نجل زوج المجني عليها وراء الشروع في قتلها وتبين استيلائه على مصوغاتها الذهبية.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم بمنطقة ناهيا وبحوزته المسروقات، وتبين من تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتهم يتعاطى المخدرات وطلب أموال من زوجة والده ورفضت فاستغل غياب الأب واستل سكينا سدد به لها طعنة وسرق مصوغاتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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