الخولي: الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن يكون لها إطار سياسي.. فيديو

قال محمد الخولي، كاتب ومفكر قومي، إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن تكون لها إطار سياسي.



وأضاف الخولي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الموقف الروسي من ليبيا به بعض الأشياء غير المفهومة فالرئيس الروسي كان في سوريا ثم توجه إلى تركيا.



وكشف الخولي عن أن مصر تتحرك سياسيا بشكل جيد ولديها رؤية شاملة تجاه أزمات المنطقة.



وأضاف محمد الخولي، أن اليونان وقبرص ساعدتا مصر في عملية تأميم قناة السويس في عام 1956.



واستطرد الخولي، أن قبرص واليونان كان لهما فضلا مع يوغوسلافيا؛ عندما تم تزويد القاهرة بالمرشدين لقناة السويس، لدرء مؤامرة سحب المرشدين في يوم 25 سبتمبر 1956 ورفعا رأس مصر عاليا.