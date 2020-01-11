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كارمن سليمان تغني على أنغام أصغر عازف بيانو كفيف.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 03:13 ص
أصغر عازف بيانو
أصغر عازف بيانو كفيف
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عمرو ممدوح
قدم عمر، أصغر عازف بيانو كفيف، مجموعة من المقطوعات الموسيقية، من خلال العزف على آلة البيانو، ومنها موسيقى الدنيا ريشة في هوا.

وغنت الفنانة كارمن سليمان، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» على موسيقى الدنيا ريشة في هوا، والتي عزفها عمر على البيانو.

وأكد أصغر عازف بيانو كفيف، أنه يحب العزف على البيانو كثيرا، مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة من خلال العزف على البيانو، فكلما شعر بالحزن، اتجه للعزف على البيانو.

وقالت الفنانة كارمن سليمان، إن لحظة غناءها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى مؤتمرات الشباب، كانت أكثر لحظات توتر في حياتها.

وأضافت كارمن سليمان، أنها عاشت فترة توتر قبل موعد حفل مؤتمر الشباب والغناء أمام الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنها لحظة خاصة، ولم تشعر بالهدوء والاطمئنان إلا بعد تصفيق الحضور وإنهاء الأغنية.
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