تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور

نشرت المذيعة اسما شريف منير علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة.
وظهرت أسما بلوك جديد للغاية ، بإطلالة سوداء عبارة عن بدلة من القطيفة سوداء وبها أربطة من على الوسط تبرزها بشكل أنحف ،كما ظهرت بوجة نحيف .
أما من الناحية الجمالية ،تمتعت أسماء بوضع مكياج كامل صاخب وشعر كيرلي أشقر طويل مندسل لأسفل الظهر .
وعلقت أسما على مجموعة الصور التي تمت نشرها قائلة "اليوم أشعر بالثقة جدا وأنا أحب هذا الشعور " .
وانهالت التعليقات علي اسما بمجرد نشرها للصورة "أنت عملتي عملية تحميل ولا أية " جميله ربنا يسعد ايامك ♥️واحنا كمان بنكره الحبايه عشان مزعلاكي كده .. واخرون طيوبة وجميلة".
وظهرت أسما بلوك جديد للغاية ، بإطلالة سوداء عبارة عن بدلة من القطيفة سوداء وبها أربطة من على الوسط تبرزها بشكل أنحف ،كما ظهرت بوجة نحيف .
أما من الناحية الجمالية ،تمتعت أسماء بوضع مكياج كامل صاخب وشعر كيرلي أشقر طويل مندسل لأسفل الظهر .
وعلقت أسما على مجموعة الصور التي تمت نشرها قائلة "اليوم أشعر بالثقة جدا وأنا أحب هذا الشعور " .
وانهالت التعليقات علي اسما بمجرد نشرها للصورة "أنت عملتي عملية تحميل ولا أية " جميله ربنا يسعد ايامك ♥️واحنا كمان بنكره الحبايه عشان مزعلاكي كده .. واخرون طيوبة وجميلة".