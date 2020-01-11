تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور

نشرت المذيعة اسما شريف منير علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة.وظهرت أسما بلوك جديد للغاية ، بإطلالة سوداء عبارة عن بدلة من القطيفة سوداء وبها أربطة من على الوسط تبرزها بشكل أنحف ،كما ظهرت بوجة نحيف .أما من الناحية الجمالية ،تمتعت أسماء بوضع مكياج كامل صاخب وشعر كيرلي أشقر طويل مندسل لأسفل الظهر .وعلقت أسما على مجموعة الصور التي تمت نشرها قائلة "اليوم أشعر بالثقة جدا وأنا أحب هذا الشعور " .وانهالت التعليقات علي اسما بمجرد نشرها للصورة "أنت عملتي عملية تحميل ولا أية " جميله ربنا يسعد ايامك ♥️واحنا كمان بنكره الحبايه عشان مزعلاكي كده .. واخرون طيوبة وجميلة".