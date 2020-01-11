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مرأة

تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت المذيعة اسما شريف منير علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة.

وظهرت أسما بلوك جديد للغاية ، بإطلالة سوداء عبارة عن بدلة من القطيفة سوداء وبها أربطة من على الوسط تبرزها بشكل أنحف ،كما ظهرت بوجة نحيف .

أما من الناحية الجمالية ،تمتعت أسماء بوضع مكياج كامل صاخب وشعر كيرلي أشقر طويل مندسل لأسفل الظهر .

وعلقت أسما على مجموعة الصور التي تمت نشرها قائلة "اليوم أشعر بالثقة جدا وأنا أحب هذا الشعور " .

وانهالت التعليقات علي اسما بمجرد نشرها للصورة "أنت عملتي عملية تحميل ولا أية " جميله ربنا يسعد ايامك ♥️واحنا كمان بنكره الحبايه عشان مزعلاكي كده .. واخرون طيوبة وجميلة".
تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور
تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور
تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور
تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور
تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور
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