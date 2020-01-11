ننشر جوائز مؤسسة ساويرس الثقافية فى دورتها الخامسة عشر

اختتمت مساء الجمعة الدورة الخامسة عشر لجائزة ساويرس الثقافية بحضور عدد كبير من المثقفين والاعلاميين.



وجاءت النتائج كالتالى:



-الكاتب عادل عصمت عن رواية “الوصايا” - جائزة أفضل روايا، فرع كبار الأدباء.



-الكاتب الدكتور رضا البهات عن المجموعة القصصية “حكايات شتوية” - جائزة أفضل مجموعة قصصية فرع كبار الأدباء.



-الكاتب أحمد عوني عن رواية “جوائز الأبطال” - المركز الأول لجائزة الرواية لشباب الأدباء.



-المركز الثاني مناصفة بين كل من الكاتب محمد عبد الله سامي عن رواية “درب الإمبابي” والكاتبية نهلة كرم عن رواية “المقاعد الخلفية”.



-الكاتب مصطفى زكي عن المجموعة القصصية “مسيح باب زويلة” - المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء.



-المركز الثاني مناصفة بين كل من الكاتب محمد عثمان الفندي عن المجموعة القصصية "أفلام عبده برادايزو.. الشركة السرية" والكاتبة هبة خميس عن المجموعة القصصية "زار”.



-الكاتب محمد المصري عن سيناريو فيلم “ويذهب لأجل الضال” - جائزة أفضل سيناريو عمل أول مكتوب مباشر إلى السينما أو مأخوذ عن عمل مصري أدبي منشور.



-الكاتب ميخائيل وجيه مرزوق عن النص المسرحي "دكتور ستوكمان ومستر قاسم" جائزة المركز الأول لأفضل نص مسرحي.



-الكاتب أحمد أبو خنيجر عن النص المسرحي "فوانيس الليل" -جائزة المركز الثاني لأفضل نص مسرحي.



-الكاتب محمد شعير عن كتاب "أولاد حارتنا – سيرة الرواية المحرمة" - جائزة افضل عمل في مجال النقد الأدبي.