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فن

ننشر جوائز مؤسسة ساويرس الثقافية فى دورتها الخامسة عشر

السبت 11/يناير/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
اختتمت مساء الجمعة الدورة الخامسة عشر لجائزة ساويرس الثقافية بحضور عدد كبير من المثقفين والاعلاميين.

وجاءت النتائج كالتالى:

-الكاتب عادل عصمت عن رواية “الوصايا” - جائزة أفضل روايا، فرع كبار الأدباء.

-الكاتب الدكتور رضا البهات عن المجموعة القصصية “حكايات شتوية” - جائزة أفضل مجموعة قصصية فرع كبار الأدباء.

-الكاتب أحمد عوني عن رواية “جوائز الأبطال” - المركز الأول لجائزة الرواية لشباب الأدباء.

-المركز الثاني مناصفة بين كل من الكاتب محمد عبد الله سامي عن رواية “درب الإمبابي” والكاتبية نهلة كرم عن رواية “المقاعد الخلفية”.

-الكاتب مصطفى زكي عن المجموعة القصصية “مسيح باب زويلة” - المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء.

-المركز الثاني مناصفة بين كل من الكاتب محمد عثمان الفندي عن المجموعة القصصية "أفلام عبده برادايزو.. الشركة السرية" والكاتبة هبة خميس عن المجموعة القصصية "زار”.

-الكاتب محمد المصري عن سيناريو فيلم “ويذهب لأجل الضال” - جائزة أفضل سيناريو عمل أول مكتوب مباشر إلى السينما أو مأخوذ عن عمل مصري أدبي منشور.

-الكاتب ميخائيل وجيه مرزوق عن النص المسرحي "دكتور ستوكمان ومستر قاسم" جائزة المركز الأول لأفضل نص مسرحي.

-الكاتب أحمد أبو خنيجر عن النص المسرحي "فوانيس الليل" -جائزة المركز الثاني لأفضل نص مسرحي.

-الكاتب محمد شعير عن كتاب "أولاد حارتنا – سيرة الرواية المحرمة" - جائزة افضل عمل في مجال النقد الأدبي.
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