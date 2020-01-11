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مرأة

مش محتاجة تفرميها.. طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط

السبت 11/يناير/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير من الأشخاص تناول كفتة الأرز فهى وجبة يشتهر بها أغلب المصريين ، ولكن تواجه ربة المنزل الكثير من المعاناة لأن أعدادها يحتاج الذهاب للجزار لفرمها بالشكل الصحيح ، لذلك تقدم الشيف هالة فهمى مفاجئة للسيدات وهى طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط .

*المقادير

ربع كيلو لحمة مفرومة

٢ كوب دقيق أرز

كوب مياه

بصلة متوسطة

ربطة من كل من ورق فقط(شبت-بقدونس-كزبرة)

٢ ملعقة كبيرة بقسماط

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة كربوناتو

ملح و فلفل

كزبرة و كمون

بهارات لحمة

زيت

طريقة التحضير

-لعمل خليط الارز باللحمة المفرومة :انقعي 2 كوب أرز في الماء وقومي بتصفيته

-ضعي الارز في صينية واتركيه لمدة ساعتين

-اطحنى الارز بالمطحنة الكهربائية للحصول على دقيق الارز

-اضيفي الارز المطحون مع دقيق البقسماط

-اسكبي الماء في الخلاط وضيفي الخضرة “شبت وبقدونس وكسبرة” واخلطيهم جيدا

-اضيفي التوابل ” الكمون والبهارات ونصف ملعقة كربونات صوديوم وفلفل اسود وكزبرة والملح” الى خليط الخضرة واضربيهم جيدا

-ضعي ربع كيلو لحم مفروم الى الخضرة واخلطيهم جيدا

-اضيفي الارز المطحون الى الخليط السابق ويعجن جيدا

– شكلي الكفتة كصوابع وادهني يدك بالزيت حتى لا تلتصق فى الأيد أثناء “التصبيع “،

-قومي بتحميرالكفتة فى زيت غزير على أن يكون ساخن ،إلى أن تصل الكفتة للون الذهبى الغامق
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