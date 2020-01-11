مش محتاجة تفرميها.. طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط

يعشق الكثير من الأشخاص تناول كفتة الأرز فهى وجبة يشتهر بها أغلب المصريين ، ولكن تواجه ربة المنزل الكثير من المعاناة لأن أعدادها يحتاج الذهاب للجزار لفرمها بالشكل الصحيح ، لذلك تقدم الشيف هالة فهمى مفاجئة للسيدات وهى طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط .



*المقادير



ربع كيلو لحمة مفرومة



٢ كوب دقيق أرز



كوب مياه



بصلة متوسطة



ربطة من كل من ورق فقط(شبت-بقدونس-كزبرة)



٢ ملعقة كبيرة بقسماط



ملعقة صغيرة ثوم مفروم



نصف ملعقة صغيرة كربوناتو



ملح و فلفل



كزبرة و كمون



بهارات لحمة



زيت



طريقة التحضير



-لعمل خليط الارز باللحمة المفرومة :انقعي 2 كوب أرز في الماء وقومي بتصفيته



-ضعي الارز في صينية واتركيه لمدة ساعتين



-اطحنى الارز بالمطحنة الكهربائية للحصول على دقيق الارز



-اضيفي الارز المطحون مع دقيق البقسماط



-اسكبي الماء في الخلاط وضيفي الخضرة “شبت وبقدونس وكسبرة” واخلطيهم جيدا



-اضيفي التوابل ” الكمون والبهارات ونصف ملعقة كربونات صوديوم وفلفل اسود وكزبرة والملح” الى خليط الخضرة واضربيهم جيدا



-ضعي ربع كيلو لحم مفروم الى الخضرة واخلطيهم جيدا



-اضيفي الارز المطحون الى الخليط السابق ويعجن جيدا



– شكلي الكفتة كصوابع وادهني يدك بالزيت حتى لا تلتصق فى الأيد أثناء “التصبيع “،



-قومي بتحميرالكفتة فى زيت غزير على أن يكون ساخن ،إلى أن تصل الكفتة للون الذهبى الغامق