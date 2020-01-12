مدن المستقبل.. 20 معلومة عن حي السبيل غرب العريش

تستعد محافظة شمال سيناء لتنفيذ مخطط إنشاء مدن وأحياء جديدة في إطار خطة التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض المحافظة خلال المرحلة المقبلة.



ويعتبر مشروع الإسكان الاجتماعى بالعريش شاهدا على جهود التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ويؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بتنمية شبة جزيرة سيناء، حيث تم تصميم العمارات على أعلى مستوى، كاملة المرافق والتشطيب جاهزة للتسليم، لتعكس مدى الأمن والاستقرار الذى تعيشه شمال سيناء.



فى هذا الصدد يلقى "صدى البلد" الضوء على أبرز المدن والأحياء العمرانية الجديدة التى أقيمت لاستكمال مسيرة التنمية فى طفرة غير مسبوقة على أرض الفيروز بمحافظة شمال سيناء.



أكد اللواء الدكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، أن استثمار مشروعات الإسكان الاجتماعى بلغت 450 مليون جنيه لإنشاء 2608 وحدة موزعة على الـ5 مراكز بالمحافظة.



وأضاف، أنه يجرى إقامة حي السبيل الجديد، ويمثل جانبا من مراحل التنمية تزامنا مع الحرب على الإرهاب، ويؤكد أن الدولة ماضية فى كل مخططاتها التنموية.



وأكد شوشة أن العمل في الحي يجري على قدم وساق على مدار الساعة، لتستوعب جميع السكان من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، خاصة أبناء الشيخ زويد ورفح في أسرع وقت على مرحلتين متتاليتين .



ويقع الحي الجديد على الطريق الدولي العريش / بئر العبد / القنطرة شرق وفقا للمخطط العمراني لمدينة العريش ٢٠٢٥م.



كما يمثل الحي الجديد امتدادا لكتلة المد العمرانى للوحدات السكنية الحكومية والأهلية لمناطق حى المساعيد أحد أشهر وأكبر أحياء غرب المدينة.



من جانبه، قال المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، ان اجمالي عدد العمارات يبلغ 89 عمارة، وتم إنشاؤها وفقًا لأحدث التصميمات الفنية المخصصة لهذه المساكن بإجمالى 2136 وحدة سكنية.



كما يبلغ مساحة كل وحدة سكنية 90 متر مربع ، مكونة من 3 حجرات وصالة وحمام ومطبخ جميعها ستجهز بشكل كامل بما فيها مصادر المياه من مواتير الدفع للأدوار العليا، إلى جانب مساحات خضراء مناسبة حول العمارات السكنية التي تمثل متنفس حيوي للسكان .



ولفت إلى أن المرحلة الأولى تشمل إنهاء تشطيب 50 عمارة سكنية، تضم 1200 وحدة سكنية والتي انتهت فعليا.



كما يجرى توصيل المرافق العامة بالموقع تمهيدا للتسكين ما يزيد عن 1000 أسرة بمعرفة محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الإسكان وكافة الجهات الخدمية.



وأكد أن العمل يجري في المرحلة الثانية بمساكن "حى السبيل" وعددها 39 عمارة تضم 936 وحدة سكنية، تمهيدا للطرح على المواطنين فى الإعلان القادم لصندوق الإسكان الاجتماعى، وفقا للقواعد المنظمة للتسكين فى هذه الوحدات.



كما يجرى العمل فى تنفيذ المنشآت الخدمية للمشروع وبينها خدمات المنشآت المدرسية في مختلف المراحل ، وموقع سوق تجارى متكامل ،ومقر للتضامن الاجتماعى ومسجد ومقر للتموين ومقر للشباب والرياضة والمنشآت الرياضية.



كما يجرى تنفيذ أعمال مد طرق لربط حى السبيل الجديد بحى المساعيد المجاور، إضافة لتنفيذ شبكة طرق داخل الحى.



ولفت إلى أن المستهدف من التسكين فى المرحلة الأولى لوحدات الإسكان الاجتماعى فى حى السبيل هم الأهالى المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح من فئة محدودى الدخل.



وسيتم توزيع الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية ليأخذ كل مستأجر حقوقه بدون أى تدخل سواء فى اختياره كمستأجر أو اختيار مكان وموقع شقته .



كما سيتم تخصيص الأدوار الأولى للفئات ذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% وهو ما يعادل 100 وحدة سكنية من بين الشقق التي سيتم توزيعها في المرحلتين.



وسيتم تخصيص جزء منها الي الأسر من أهالى الشيخ زويد ورفح التي تركت منازلها بسبب الحرب علي الارهاب للإقامة فى قري ومدينة العريش ، و مركز بئر العبد.



ويتم تحصيل مبلغ رمزى من كل مستأجر 100 جنيه شهريا، وستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها دعم من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، والمبلغ المحصل من المواطن رمزى مقابل أعمال الصيانة.