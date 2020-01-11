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منوعات

الأولمبية الدولية تحدد قواعد الالتزام بقواعد الميثاق الأوليمبي في طوكيو 2020

السبت 11/يناير/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية القواعد العامة للحفاظ على المادة الخمسين من الميثاق الأوليمبي من أجل تجنب أي احتجاجات أو إشارات سياسية فى دورة الألعاب الأوليمبية /طوكيو 2020.

وقالت اللجنة الأوليمبية الدولية ومقرها لوزان بسويسرا إنه يتعين على الرياضيين أن يعلموا مسبقا أنهم ممنوعون من الركوع أو القيام بإشارات بأيديهم ذات مغزى سياسي وارتداء أى شارات على اذرعتهم على منصات التتويج أو داخل القرية الأولمبية.

وفى نفس الوقت أفادت اللجنة أنه سيسمح للرياضيين بالتعبير عن وجهات نظرهم السياسية على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو خلال الحوارات مع وسائل الإعلام مثل المؤتمرات الصحفية وفى المنطقة المفتوحة فى الملاعب.

يذكر أن المادة الخمسين من الميثاق الأوليمبي تنص على أنه "لا يسمح بأى نوع من التظاهر أو الدعاية السياسة والدينية أو العنصرية فى أى موقع من المواقع الأولمبية والملاعب أو أى مناطق أخرى".
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