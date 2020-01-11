تعليم دمياط: طلاب 2 ثانوي يمتحنون إلكترونيا بلا أعطال في 58 مدرسة

أكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن ٥٨ مدرسة دخلت منصة الاختبار، ويؤدي طلاب 2 ثانوي الامتحان إلكترونيا في مادة اللغة العربية، بينما يتم تأدية الامتحان ورقيًا في 7 مدارس خاصة وخدمات.
وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان داخل مدارس المحافظة الآن 10130 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 591 طالبا وطالبة (منازل - خدمات) في 65 مدرسة على مستوى المحافظة خلال الفترة الصباحية، والتي بدأت من الساعة التاسعة صباحًا.
وقال إنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية ورقيا خلال الفترة المسائية التي تبدأ من الواحدة ظهرًا.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة، مشددا على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان داخل مدارس المحافظة الآن 10130 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 591 طالبا وطالبة (منازل - خدمات) في 65 مدرسة على مستوى المحافظة خلال الفترة الصباحية، والتي بدأت من الساعة التاسعة صباحًا.
وقال إنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية ورقيا خلال الفترة المسائية التي تبدأ من الواحدة ظهرًا.
وأضاف السيد أحمد سويلم أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة، مشددا على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.