تحذيرات مهمة لطلاب 2 ثانوي قبل انطلاق الامتحانات الإلكترونية

بدأت المدارس الثانوية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يناير 2020.



ومن جانبها .. أعلنت مدرسة التوفيقية الثانوية بنين في شبرا سلسلة من التنبيهات والتحذيرات الهامة لطلاب الصف الثاني الثانوي بخصوص الامتحانات ، وتمثلت هذه التنبيهات في :



* الامتحان بنظام الكتاب المفتوح ، ولا صحة للشائعات التي تداولها البعض بعدم اصطحاب الكتاب المدرسي .



* المسموح به هو الكتاب المدرسي فقط ، ولا يسمح بأي كتب خارجية أو ملازم خاصة ، أو أي مدونات .



* الحضور إلى المدرسة يوم الامتحان قبل الساعة الثامنة ونصف ( ٨,٣٠ ) والدخول على منصة الامتحان من الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة ( ٨,٤٥ ) حيث سيكون بعض السادة المعلمين معك لمساعدتك في أي مشكلة قد تقابلك عند الدخول إلى منصة الامتحان .



* يحظر على الطالب التأخر عن موعد الامتحان الذي يبدأ في التاسعة صباحا ( ٩,٠٠ ) لأن الاختبار محدد بوقت معين والتأخير عن اللجنة يجعل الوقت يضيع .



* أكواد الامتحانات خاصة بكل طالب ، ولا يسمح بتبادل هذه الأكواد بين الطلاب ، فإن حدث ودخل طالب بكود زميل له سيكتشف ذلك إلكترونيا ، وربما يعرض صاحبه لإلغاء المادة ، واعتبار ذلك محاولة غش .



* ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات سواء أكان مفتوحا أو مغلقا ، ووجود الهاتف يعتبر محاولة للغش يعرض للطالب لعمل محضر غش .



*ممنوع التجاوز بالعبارات والألفاظ أثناء الإجابة في الامتحانات سواء الورقية أو الإلكترونية يعرض الطالب للمساءلة القانونية .



* ممنوع اختيار أكثر من إجابة للسؤال ، حيث ستلغى الإجابة وتضيع درجات السؤال كله .



* التغيب عن الامتحان يعرضك الرسوب في المادة ، فالاختبار ليس تجريبيا ، ولكنه أساسي ، يحدد مصير الطالب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوى .



* قبل الحضور إلى الامتحان اشحن التابلت الخاص بك كاملا ، حتى لا يؤثر على طريقة وأدائك للامتحان الإلكترونى ، وتأكد من صلاحيته للامتحان التي كنت بتجربتها في اليومين السابقين في المدرسة .



* يجب على كل طالب التوقيع بحضوره الامتحان داخل اللجنة في الكشوف المعدة لذلك ، فهو بمثابة الدليل على حضوره للامتحان في حالة وجود أي مشكلة بعد ذلك .



* يحظر على الطالب ترك لجنة الامتحان قبل نهاية الوقت المحدد ، والخروج من اللجنة لا يكون إلا في آخر الوقت .



جدير بالذكر أن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي تتمثل تفاصيله فيما يلي :

فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.



ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .



ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الادبي علم النفس و الاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الاربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.