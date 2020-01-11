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تعليم

التعليم تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

السبت 11/يناير/2020 - 08:51 ص
امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســــمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أن وزارة التربية والتعليم شكلت غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، التي ستنطلق على مستوى الجمهورية اليوم، السبت.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه إلى جانب غرفة العمليات المركزية الموجودة بوزارة التربية والتعليم، فقد تم تشكيل غرف متابعة على مستوى المديريات التعليمية برئاسة كل مدير مديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحول الامتحانات الورقية، أكد الدكتور رضا حجازى، أنها ستكون اختيار من متعدد ما عدا مواد اللغات، مشيرًا إلى أن ما جاء بالنماذج الاسترشادية التي تم رفعها على موقع الوزارة ما هى إلا أمثلة استرشادية وليست نماذج امتحانات.

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم أنه تم اتخاذ اللازم نحو الالتزام بطباعة نسبة احتياطية تمثل 15 % من إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي رغم أن امتحاناتهم إلكترونية.

وأوضح حجازي أن هذا الإجراء هو إجراء معتاد عند طباعة الأوراق الامتحانية، لتكون جاهزة بمركز توزيع الاسئلة بالإدارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تحدث أثناء سير الامتحان بجميع المدارس وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.

ومن جانبه.. قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إذا حدث عطل للتابلت الخاص بالطالب أثناء أداء الامتحان يسمح للطالب بأن يستعين بتابلت المعلم ويؤدي الامتحان به.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: أن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم عقدهما بنظام الكتاب مفتوح open book.
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