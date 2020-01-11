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مرأة

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

السبت 11/يناير/2020 - 01:30 م
زوجة محمود العسيلى
زوجة محمود العسيلى
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هاجر هانئ
احتفل الأيام الماضية الفنان محمود العسيلي بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بمدينة الإسكندرية في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وتألقت زوجة محمود العسيلى فى عقد قرانها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير اعلى الركبة ونسقت معه بليزر كلاسيك باللون الأوف وايت، فيما انتعلت حذاء متناسقا مع إطلالتها.

وخطفت زوجة محمود العسيلي، الأنظار مساء أمس حينما أطلت فى حفل زفافها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأوف الوايت وذي أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بقماش الجبير الراقى مما منحها إطلالة جذابة ولافتة.

واعتمدت زوجة محمود العسيلي على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت ماكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟
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