ننشر الشروط ومعايير القبول بمركز التميز في الطاقة.. خدمات

أعلن مركز التميز في الطاقة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (usaid)، وينفذه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعات عين شمس، والمنصورة وأسوان عن بدء قبول الدفعة الثانية من طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية المتقدمين للدراسة في برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة بجامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة ولمدة ٤ سنوات علي ان يغلق باب التقديم 31 يوليو 2020.









ويقدم موقع "صدى البلد" شروط ومعايير الالتحاق بمركز الطاقة لطلاب كليات الهندسة وهي:





*أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يحمل الجنسية الأمريكية أو جرين كارد.

*أن يكون من طلاب المرحلة الجامعية الأولى (إعدادي) المؤهلين للتسجيل في برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة في جامعة عين شمس.

*يشترط في المتقدمين أن يكونوا من خريجي المدارس الحكومية والتجريبية المصرية.

*يرحب المركز بالمتقدمين المؤهلين من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية.

*الأولوية ستكون للمتقدمين من خلال مراكز التميز في الطاقة بالجامعات الشريكة (جامعتي أسوان، المنصورة).