التدخل السريع ينقذ مسنة تعيش على رصيف مترو باب الشعرية منذ 4 سنوات

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع لإنقاذ سيدة مسنة تعانى من شدة البرد والظروف المناخية الحالية التى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها تفترش الرصيف بجوار محطة مترو أنفاق باب الشعرية بالقاهرة.





توجه الفريق لمكان وجود السيدة المسنة وقام بإجراء دراسة حالة لها وتبين أنها تدعى سعدية ح .م وتبلغ من العمر حوالي ٥٨ عاما ولا يوجد معها أى أوراق تثبت شخصيتها، وكانت تقيم بمنطقة المقطم مع أسرتها واضطرتها الظروف للعيش بالشارع بعد وفاة جميع أفراد أسرتها وأصبحت بلا مأوى، وتعاني من صعوبة في النطق والكلام وهى متواجدة فى هذا المكان منذ أربع سنوات.





نجح الفريق في إقناعها بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة لتعيش حياة كريمة وعليه تم استقبالها بدار الخير للرعاية بالجيزة.



