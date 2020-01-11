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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 9

السبت 11/يناير/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون غدا "الأحد" شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأن يكون الطقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 18
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 09 18
بلطيم 10 17
مطروح 08 17
السلوم 08 16
سيوة 03 18
بورسعيد 10 18
دمياط 10 18
الزقازيق 08 18
الاسماعيلية 08 19
السويس 11 19
العريش 08 18
رفح 07 17
رأس سدر 12 18
نخل 03 16
نويبع 11 19
طابا 08 17
كاترين 01 11
الطور 10 20
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 11 21
مرسى علم 11 21
الفيوم 08 18
بنى سويف 08 18
المنيا 07 18
أسيوط 04 18
سوهاج 05 19
قنا 05 19
الأقصر 07 20
أسوان 08 21
أبوسمبل 06 21
الوادى الجديد 06 21
شلاتين 14 21
ابو رماد 14 20
حلايب 16 18
رأس حدربة 16 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 15 27
المدينة 06 19
الرياض 05 16
المنامة 14 18
أبوظبى 16 20
الدوحة 14 18
الكويت 06 18
دمشق 03 13
بيروت 13 17
عمان 04 11
القدس 06 11
غزة 12 17
بغداد 04 17
مسقط 16 21
صنعاء 02 21
الخرطوم 13 27
طرابلس 10 15
تونس 08 15
الجزائر 09 13
الرباط 04 19
نواكشوط 14 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 01- 05
اسطنبول 02 08
اسلام اباد 08 14
نيودلهى 09 18
جاكرتا 25 31
بكين 07- 02
كوالالمبور 23 32
طوكيو 05 10
أثينا 07 13
روما 01 13
باريس 06 09
مدريد 04 09
برلين 05 07
لندن 05 11
مونتريال 14- 07-
موسكو 00 01
نيويورك 04 20
واشنطن 07 22
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