وزيرة الصناعة أمام البرلمان لمناقشة مشاكل المصانع المتعثرة اليوم

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعا مع نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأحد.



وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اجتماع اللجنة مع وزيرة الصناعة من المقرر أن يناقش مشاكل المصانع المتعثرة فى المحافظات، قائلة إن هناك طلب إحاطة مقدم من أحد النواب بشأن توقف مصنع الورق فى محافظة السويس.



وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن عدد من المصانع فى المحافظات متوقفة نتيجة لعدم اكتمال البنية التحتية ومنها المدينة الصناعية فى جمصة لمحافظة الدقهلية والمصانع فى دمياط جديدة.



وتابعت: أغلب مشاكل المصانع المتعثرة تتمثل فى زيادة أسعار مدخلات الصناعة من الكهرباء والغاز والمياه ، وان المصنع يحضر المواد الخام من الخارج ثم يقوم بتصنيعها إلا أنه يقوم ببيعها بسعر أعلى من المستورد ، نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الصناعة.



وطالب الحكومة بضرورة بيع مدخلات الصناعة بثمنها وعدم زيادتها، مشيرا إلى أن أى دولة لا تقوم بدون صناعة.