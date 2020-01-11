عماد الدين حسين: السلطان قابوس صنع طفرة فى الإصلاح الإدارى بعمان.. فيديو

قال عماد الدين حسين، إن السلطان الراحل قابوس نجح فى تطوير سلطنة عمان والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول، ونجح فى جعل سلطنة عمان دولة قوية، آمنة.



وأكد رئيس تحرير جريدة "الشروق"، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصري والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن عمان واحدة من الإمبراطوريات العربية الكبرى التى كانت تحكم فى إفريقيا وتمتلك حضارة عريقة.



وأوضح أن السلطان الراحل قابوس تفوق بجدارة فى إحداث تطور إدارى واقتصادى ضخم واستطاع أن ينجو من جميع الأزمات التى تحيط بالمنطقة على مدار السنوات الماضية.



كان الديوان السلطاني في عمان، أعلن صباح اليوم، السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر ناهز 79 عاما.



ويعد السلطان قابوس بن سعيد مؤسس سلطنة عمان العصرية الحديثة وباني نهضتها، حيث نقلها من الحكم القبلي إلى دولة مؤسسات وقانون.



49 عاما قضاها السلطان قابوس في الحكم بدأت في الـ23 يوليو 1970، جعلته صاحب أطول فترة حكم بين حكام العرب، وزادت من رصيد إنجازاته التي قدمها للسلطنة.