7 أيام من البحث.. الغردقة على قلب رجل واحد بسبب البحارة المفقودين

تواصل الأجهزة المعنية بالبحر الاحمر، عمليات البحث عن البحارة المفقودين، حيث شاركت عدد من القطع البحرية بجانب بعض مراكب السفارى، والتى قامت بالبحث في نطاق جزيرة الأخوين وخط الساحل ونطاق منطقة سفاجا إلى مرسى علم.





وتابع محافظ البحر الأحمر ، إقلاع طائرة الإنقاذ من مطار القوات الجوية بالغردقة وأرسل أيضًا طائرة خطاب للمطالبة بـ إقلاع طائرة خدمات بترولية للبحث عنهم كما تم إخطار الجانب السعودى والذى بدأ بتمشيط للمنطقة المتاخمة لسواحل المصرية للعثور على البحارة .





وبحلول اليوم السبت يكون قد مرت سبعة أيام على اختفاء 4 بحارة وصيادين، من أبناء محافظة البحر الأحمر ، أثناء رحلة صيد، أبناء مدينة الغردقة وهم ناجي قائد الأسبيد المفقود، وشريكه عدلي، وأحمد ناجي، وإسلام محمد موسى، كانوا يستقلون قارب "أسبيد بوت" بحثا عن لقمة العيش، اختفوا جميعا وكان لا أثر لهم بعرض البحر.





أهالى البحارة يوما بعد يوم يواصلون بحثهم بمعاونة الجهات الأمنية، وأصحاب المراكب والبحارة بمدينة الغردقة، في آخر الأماكن الذي تلقوا اتصالات منهم قبل فقدهم، دون جدوى حتى كتابة هذا الخبر.





من جانبهم دشن عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى، من أبناء مدن المحافظة بالغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب، عبر تدوينات على صفحات "فيسبوك" ناشدوا فيها الأهالي بالتبليغ عن "الأسبيد" في حالة العثور عليه في نطاق مدينة الغردقة أو خارجها.





وطالب غريب صالح، رئيس جمعية صيادين البحرالأحمر، المسؤولين، بالبحث عن الصيادين المفقودين، مناشدا المحافظ بالتدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.





وأوضح رئيس جمعية الصيادين أن المفقودين ذهبوا في رحلة صيد للبحث عن لقمة العيش منذ ستة أيام،على متن سبيد بمنطقة جنوب جزيرة أبورمادا، معروفة بانتشار أسماك الصرع والفارس وتستغرق رحلة الصيد يومين، وكان من المفروض عودتهم من خمسة ايام، على الأكثر خاصة أن السبيد صغير ومخصص للرحلات ذات للمسافات القصيرة.





واستجاب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمناشدات الأهالي ، وخصص اليوم الجمعة ،طائرة هليوكوبتر، بحثا عن البحارة المفقودين.





كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والأجهزة الأمنية بالمحافظة، قد تلقت بلاغًا بفيد باختفاء مركب صغير خرج في رحلة صيد بحرية منذ ثلاثة أيام، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن.



