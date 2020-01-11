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رياضة

أنيس سلتو لـ صدى البلد: هذا النادي فاوضني من مصر وفضلت الانتقال للاتحاد

السبت 11/يناير/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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يسري غازي - إسماعيل محمود
كشف الليبي أنيس سلتو المهاجم الليبي المنضم حديثا إلى نادي الاتحاد السكندري، عن كواليس انضمامه لزعيم الثغر.

وقال أنيس سلتو في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : جرت مفاوضات معي من داخل مصر من ناديي الإسماعيلي والاتحاد، وفضلت الانتقال إلى زعيم الثغر من الدوري التونسي.

يذكر أن نادي الاتحاد أعلن عن ضم الليبي أنيس سلتو قادما من صفوف النجم الساحلي التونسي لمدة موسم ونصف.
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