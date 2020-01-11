عمر جابر: بيراميدز يسعى لمواصلة كسر الأرقام القياسية في الكونفيدرالية

أكد عمر جابر لاعب نادي بيراميدز، أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الكونفدرالية، وكسر العديد من الأرقام القياسية في البطولة القارية ويأمل مواصلة كسر هذه الأرقام، والانتصار مجددا على المصري واعتلاء قمة المجموعة والتأهل للدور ربع النهائي.





وشدد لاعب بيراميدز ، على أن كل مدير فني له طريقة لعب مختلفة وكل مدرسة لها أسلوبها، وتشاتشيتش مدرب رائع للغاية ومعه جهاز فني متميز وإضافة قوية، ويوما بعد يوم يتأقلم اللاعبون على طريقة اللعب المناسبة، واللاعبون يتعلمون من المدرب والأمور تصبح أفضل مع توالي اللقاءات.



