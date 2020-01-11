أرسنال يسقط فى فخ التعادل مع كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

انتهت مباراة أرسنال أمام فريق كريستال بالاس بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، التى أقيمت على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وتقدم أرسنال بالهدف الأول فى المباراة عن طريق مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج ، في الدقيقة 12، بعدما استلم تمريرة رائعة من زميله لاكازيت على حدود منطقة الجزاء، أسفرت عن هدفًا في شباك كريستال بالاس.



وسيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 67% مقابل 33% لأصحاب الأرض.



ولكن جاء الشوط الثانى ليعلن تغير نتيجة المباراة، وتعادل فريق كريستال بالاس عن طريق اللاعب جوردين أيو فى الدقيقة 54 من عمر المباراة.



وتعرض فريق أرسنال لترد بين صفوف فريقه فى الدقيقة 67 من أحداث المباراة، وفشل فريق الجنرز فى المحافظة على تقدمهم لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى 29 نقطة فى المركز العاشر، ويرتفع ايضَا رصيد كريستال بالاس للنقطة 30 فى المركز التاسع .