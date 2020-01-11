بعد التعادل فى زيمبابوى.. موعد مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النجم الساحلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



و يستضيف الأهلي النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة القارية.



وكان الأهلي تعادل إيجابيًا بهدف لمثله مع نظيره بلاتينيوم اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الرابعة.



وتقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تمام الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة، مساء يوم الجمعة 24 يناير الجاري.



يذكر، أن الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم.