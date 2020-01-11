بني سويف تعلن الحداد 3 أيام.. وتنكيس الأعلام لوفاة السلطان قابوس

أعلنت محافظة سويف حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والأجهزة التنفيذية لمدة 3 أيام بداية من اليوم السبت وحتى غروب شمس يوم الاثنين القادم.



جاء ذلك تنفيذا لقرار القيادة السياسية وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وخطاب رئاسة مجلس الوزارء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم.



من جهته نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان.



وأعرب عن خالص عزائه لقيادة وشعب سلطنة عُمان الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله ، داعيا المولى عزوجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وبسكنه فسيح جناته.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم.