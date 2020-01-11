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تكنولوجيا

فيسبوك تستهدف TikTok بإطلاق تطبيق منافس

السبت 11/يناير/2020 - 09:00 م
فيسبوك تستهدف TikTok
فيسبوك تستهدف TikTok بإطلاق تطبيق منافس
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ندى على
ذكر موقع The Next Web أن شركة فيسبوك ستطلق تطبيقها Lasso في الهند بحلول منتصف العام الحالى لتنافس تطبيق TikTok.

وكانت فيسوك اطلقت تطبيق الفيديو القصير Lasso في الولايات المتحدة وكولومبيا و المكسيك، ومن المحتمل أن يتم إصداره في شهر مايو المقبل بعدد أخر من الدول، حيث من المقرر أن يتم إصداره في باقي دول العالم.

وأطلقت شركة The American tech تطبيق Lasso في الولايات المتحدة عام 2018 ثم تم إصداره في المكسيك العام الماضى، وبلغ عدد مرات تحميل التطبيق حوالى نصف مليون تحميل في الولايات المتحدة، و2.2 مليون تحميل في المكسيك.

وتريد شركة فيسبوك استهداف عدد 627 مليون مستخدم محتمل للتطبيق في الهند، وكان تطبيق TikTok حقق نجاحا كبيرا في الهند حيث وصل عدد تحميله إلى نصف مليار تحميل من أصل مليار ونصف تحميل في كل دول العالم.

ويستخدم التطبيق حوالى 200 مليون مستخدم في الهند، وكانت الحكومة الهندية طلبت من شركتى جوجل وأبل حظره في الهند بسبب استخدام التطبيق لتدوال فيديوهات جنسية، ولكن تم رفع الحظر مؤخرا.
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