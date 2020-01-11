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تكنولوجيا

تصميم جديد من فيسبوك.. تعرف عليه

السبت 11/يناير/2020 - 02:59 م
تصميم جديد من فيسبوك..
تصميم جديد من فيسبوك.. تعرف عليه
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ندى على
ذكر موقع CNET أن شركة Facebook أصدرت النسخة الجديدة من تطبيق "فيسبوك" على أجهزة الكمبيوتر، بعدما أشركت عددا من المستخدمين في اختيار تصميمها.

وكانت شركة فيسبوك تعمل على التصميم الجديد لتطبيقها على أجهزة الكمبيوتر منذ العام الماضى، ووعدت الشركة مستخدميها بإطلاق نسخة أفضل وتصميم مناسب ومريح للمستخدمين.

والتصميم الجديد لفيسبوك أصبح بألوان أكثر وضوحا ودقة ونقاء من السابق، كما أن التصميم أصبح بسرعة أكبر من قبل، وبخلفية أكثر تنظيما وألوان أزهى.

وأصبح التصميم يتمتع بخاصية dark mode أو خاصية الإضاءة الخافتة، حيث إن توفير هذه الخاصية يعتبر تلبية لأكثر مطلب للمستخدمين.

وخاصية Dark mode تعمل على تقليل معاناة العين مع الإضاءة أثناء الليل، كما أن هذه الخاصية تعمل على توفير عمر البطارية التى من الممكن أن تصل إلى ساعة أو ساعتين في بعض الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ومن المفترض أن يحصل مستخدمو فيسبوك في كل دول العالم على نسخة التصميم الجديد بحد أقصى في شهر مارس القادم.
تصميم جديد من فيسبوك.. تعرف عليه
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