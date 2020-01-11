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عودة قناة TEN للبث .. اول تعليق من نشأت الديهي.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 07:24 م
نشات الديهي
نشات الديهي
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هاني حسين
قال الإعلامي نشأت الديهي، في اول تعليق له بعد عودة قناة " ten" للبث من جديد، :" عدنا إليكم بعد فترة غبنا فيها وكان المانع خير".

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " ten"، :" رجعنا للجمهور الحبيب والعظيم ورجعنا لملفاتنا وقضايانا ومعاركنا واشتباكاتنا كانت فترة صعبة غبنا فيها عن المشاهد وهو أمر صعب وجلل".

وتابع نشات الديهي:" اكتشفنا اننا على الطريق القويم سائرون واكتشفنا ان المعركة ليست معركتنا وحدنا ، وجمهورنا يحترم الكلمة وشرفها اكتشفنا المحبين لنا في فترة التوقف".

وأكمل نشأت الديهي:" اكتشفنا في الفترة الماضية الصالح من الطالح والناس معادن كالذهب لا يصدأ وهناك من تفاعل وسأل عن سبب توقفنا، ومستمرون في مسيرتنا والمعركة مستمرة وسوف ننتصر في النهاية".
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