عودة قناة TEN للبث .. اول تعليق من نشأت الديهي.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، في اول تعليق له بعد عودة قناة " ten" للبث من جديد، :" عدنا إليكم بعد فترة غبنا فيها وكان المانع خير".
وأضاف الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " ten"، :" رجعنا للجمهور الحبيب والعظيم ورجعنا لملفاتنا وقضايانا ومعاركنا واشتباكاتنا كانت فترة صعبة غبنا فيها عن المشاهد وهو أمر صعب وجلل".
وتابع نشات الديهي:" اكتشفنا اننا على الطريق القويم سائرون واكتشفنا ان المعركة ليست معركتنا وحدنا ، وجمهورنا يحترم الكلمة وشرفها اكتشفنا المحبين لنا في فترة التوقف".
وأكمل نشأت الديهي:" اكتشفنا في الفترة الماضية الصالح من الطالح والناس معادن كالذهب لا يصدأ وهناك من تفاعل وسأل عن سبب توقفنا، ومستمرون في مسيرتنا والمعركة مستمرة وسوف ننتصر في النهاية".
وأضاف الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " ten"، :" رجعنا للجمهور الحبيب والعظيم ورجعنا لملفاتنا وقضايانا ومعاركنا واشتباكاتنا كانت فترة صعبة غبنا فيها عن المشاهد وهو أمر صعب وجلل".
وتابع نشات الديهي:" اكتشفنا اننا على الطريق القويم سائرون واكتشفنا ان المعركة ليست معركتنا وحدنا ، وجمهورنا يحترم الكلمة وشرفها اكتشفنا المحبين لنا في فترة التوقف".
وأكمل نشأت الديهي:" اكتشفنا في الفترة الماضية الصالح من الطالح والناس معادن كالذهب لا يصدأ وهناك من تفاعل وسأل عن سبب توقفنا، ومستمرون في مسيرتنا والمعركة مستمرة وسوف ننتصر في النهاية".