عودة قناة TEN للبث .. اول تعليق من نشأت الديهي.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، في اول تعليق له بعد عودة قناة " ten" للبث من جديد، :" عدنا إليكم بعد فترة غبنا فيها وكان المانع خير".



وأضاف الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " ten"، :" رجعنا للجمهور الحبيب والعظيم ورجعنا لملفاتنا وقضايانا ومعاركنا واشتباكاتنا كانت فترة صعبة غبنا فيها عن المشاهد وهو أمر صعب وجلل".



وتابع نشات الديهي:" اكتشفنا اننا على الطريق القويم سائرون واكتشفنا ان المعركة ليست معركتنا وحدنا ، وجمهورنا يحترم الكلمة وشرفها اكتشفنا المحبين لنا في فترة التوقف".



وأكمل نشأت الديهي:" اكتشفنا في الفترة الماضية الصالح من الطالح والناس معادن كالذهب لا يصدأ وهناك من تفاعل وسأل عن سبب توقفنا، ومستمرون في مسيرتنا والمعركة مستمرة وسوف ننتصر في النهاية".

