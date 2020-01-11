شروق من جهة أخرى.. مجموعة قصصية جديدة لدار الزيات

صدر حديثا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "شروق من جهة أخرى"،للكاتب مصطفى دهيس، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته ال51، التي تنطلق 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي في التجمع الخامس.



المحموعة من تصحيح لُغوي وإخراج داخلي: الباشا عبدالباسط، وتصميم غلاف المبدع الفنان: طارق محمود ، ومن أجوائها:



"عندما كنت طفلا صغيرًا كنت آتي إلى هذا المكان عند الشروق، أرقب النور الهابط إلى بطن هذا الوادي، وكيف أنه يبعث الحياة فيه من جديد كنت أشعر أن الصبح ينفخ الحياة في هذه الكائنات الميتة فيرجع فيها الروح مرة أخرى".



ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بما يقرب من المئة وخمسون عنوانا جديدا، إلى جانب الإصدارات السابقة، وتقدم الدار تخفيضات كبيرة على إصداراتها، لتشجيع القراء على إقتناء الكتب.



