AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

شروق من جهة أخرى.. مجموعة قصصية جديدة لدار الزيات

السبت 11/يناير/2020 - 07:29 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "شروق من جهة أخرى"،للكاتب مصطفى دهيس، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته ال51، التي تنطلق 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي في التجمع الخامس.

المحموعة من تصحيح لُغوي وإخراج داخلي: الباشا عبدالباسط، وتصميم غلاف المبدع الفنان: طارق محمود ، ومن أجوائها:

"عندما كنت طفلا صغيرًا كنت آتي إلى هذا المكان عند الشروق، أرقب النور الهابط إلى بطن هذا الوادي، وكيف أنه يبعث الحياة فيه من جديد كنت أشعر أن الصبح ينفخ الحياة في هذه الكائنات الميتة فيرجع فيها الروح مرة أخرى".

ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بما يقرب من المئة وخمسون عنوانا جديدا، إلى جانب الإصدارات السابقة، وتقدم الدار تخفيضات كبيرة على إصداراتها، لتشجيع القراء على إقتناء الكتب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزيات تصدر رواية الشاطىء الأخير لـ عمرو الرديني

استعدادًا لمعرض الكتاب.. الزيات تصدر رواية نمرة 6 للكاتبة إسراء رشيد

الزيات تصدر المجموعة القصصية الحقيقة العارية

أشباه الأحباء رواية جديدة لدار الزيات بمعرض الكتاب

قبل معرض القاهرة.. الزيات تصدر رواية ضرتي ليست إمرأة

الزيات تصدر رواية "عابر" لـ محمد السيد

ترشيحاتنا

شاهد.. أحمد الفيشاوي مع زوجته ندى الكامل فى رأس البر

إيران تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف

أحمد شوبير ينفي تفاوض الأهلى مع نجم أسوان

حقيقة استقالة روحاني بعد تورط قوات بلاده فى إسقاط الطائرة الأوكرانية‎.. اعرف التفاصيل

هل يحق للزوجة تحويل مال زوجها المريض لحسابها بموجب توكيل رسمي | علي جمعة يجيب

تصعيد متواصل.. تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة

تقى من السرطان.. فوائد تناول المثلجات فى الشتاء