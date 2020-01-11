خالد الجندى: التعدد في الزواج ليس لإرضاء المزاج الرجولى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التعدد فى الزواج ليس لإرضاء المزاج الرجولى، لافتًا إلى أن هناك 5 عوامل تحدد تعدد الزوجات.





وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: « أن تعدد الزوجات أحيانًا يكون واجبًا، وأحيانًا أخرى يكون مكروهًا، وأحيانًا يكون حرامًا ، وكل حالة يحدد لها حكمها طبقًا لظروفها، محدش تعرض للظلم يقوم يقول مفيش تعدد، كل حق يقابله واجب، يبقى كل حالة تحدد طبقا لظروفها، يعنى مينفعش الراجل يقول حقى دون وجود ظروف وعله لهذا».





ونوه بأن الزواج في الإسلام له 4 أشكال، الأول: أن يتزوج الرجل امرأة واحدة، والثاني: أن يتزوج امرأتين، والثالث: أن يتزوج ثلاث نساء، والرابع: أن يتزوج أربع نساء.

واستشهد بقوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا». (سورة النساء: 3).



