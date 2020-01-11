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توك شو

هنسحب الجنسية من واحد ميت| ماذا قال محمد الباز عن معتز مطر.. شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 10:34 م
الارهابى معتز مطر
الارهابى معتز مطر
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرض الإعلامي محمد الباز رسائل المشاهدين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور».

وجاءت احدى الرسائل من المواطن علاء أحمد يطلب من خلالها سحب الجنسية من الارهابي الهارب معتز مطر، بسبب سخريته من الجيش المصري ومواقفه العدائية ضد مصر.

وعلق الإعلامي محمد الباز قائلا «حضرتك بتقول سحب الجنسية من معتز مصر ، وانا بقولك هنسحب الجنسية من ميت».

وقال محمد الباز إن معتز مطر ومن علي أشكاله في عداد الموتى، وبالنسبة للمصريين موتى بالفعل، مؤكدا أن الدولة ستأخذ حقها من هؤلاء الخونة عاجلا او اجلا.

وأوضح محمد الباز أن الدولة المصرية في استقرار وأمان بسبب القوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري.
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