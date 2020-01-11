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توك شو

شاهد..فيديو مسرب يكشف خيانة حركة حماس للقضية الفلسطينية

السبت 11/يناير/2020 - 10:33 م
فيديو مسرب يفضح حركة
فيديو مسرب يفضح حركة حماس
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حمزة شعيب
عرضت الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، مقطع فيديو لعضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، وهو يتحدث عن رؤيته للقضية الفلسطينية.

وقال "الزهار"، خلال الفيديو المسرب: "أما فلسطين بالنسبة لنا زي اللي جايب سواك، وبينظف أسنانه، لأن مشروعنا أكبر من فلسطين.. فلسطين مش مبينة على الخريطة".

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "دولة فلسطين في حدود الـ67 من الثوابت، لما بسمع هذا الكلام بشعر بالتقيؤ، لأن مفيش مشروع ولا نيلة".

وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفه أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.

"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.
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